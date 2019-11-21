Переданные Россией корабли вернулись на Украину

Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись на Украину, передает корреспондент украинского "Пятого канала".



Корабли доставили в порт при помощи вспомогательных судов. "Никополь" буксировал малое разведовательное судно "Переяслав", а "Яны Капу" - буксир "Лидовский".



Ранее Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что суда начали переправлять в Одессу.



В конце ноября минувшего года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море, войдя во временно закрытую акваторию. Они двинулись к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорирую требования российских властей.



Пограничники задержали корабли вместе с командой. На борту оказалось 22 украинских военнослужащих и двое сотрудников СБУ, руководившие операцией.



Всех членов экипажей обвинили в нарушении российской границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.



В сентябре украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

