Вятрович должен лично явиться на суд по делу о символике дивизии СС "Галичина" - Бужанский

Экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович должен лично явиться на заседание по суда по иску об оправдании Институтом и лично Вятровичем символики 14-й дивизии СС Галичина. Об этом в своем Telegram написал депутат от фракции "Слуги народа" Макс Бужанский.



Он отмечает, что после Второй мировой войны международными судами три организации были признаны преступными: СС, СД и Гестапо. "Преступлением являлось само членство в этих организациях, за исключением случаев, когда конкретного персонажа забрали туда насильно", - пишет Бужанский.



Нардеп добавляет, что "пару лет назад отправили туда запрос, а не является ли нацистским символом символика 14й дивизии СС Галичина?". "Ну конечно нет, ответил Институт, руководимый Владимиром Вятровичем", - сообщает Бужанский.



Отметим, что официальный запрос в Институт в 2017 году отправляла редакция "Страны" и мы получили ответ, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма. В своем ответе Владимир Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 закона о декоммунизации, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом перечне нет символов дивизии СС "Галичина".



Именно после этого ответа глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал в суд иск к Институту Национальной Памяти и Вятровичу лично.



"По какой то неизвестной науке причине, Вятрович в суд ходить не желал, присылая вместо себя адвоката, имел право. До тех пор, пока суд не обязал его и истца явиться на заседание лично, 4 декабря 2019 года. Поверьте, это будет очень интересное заседание, если Вятрович туда придет, по крайней мере, у него есть уникальный шанс стать первым украинцем, защищающим символику эсэсовской дивизии в суде. И если не придет, это тоже будет очень символично. К 75-летию Победы, я бы сказал", - пишет Бужанский.



В заключении он пишет, что дело № 826/11325/17 Окружного административного суда Киева, назначено на 04.12.19 на 09:15 по адресу: ул. Большая Васильковская, 81-А. Явка Вятровича и истца обязательны.

