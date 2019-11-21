Столтенберг призвал страны НАТО сохранить единство по России

Все страны НАТО обязательно должны сохранять единство позиций в отношении России, обсуждая будущее альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока, отвечая на вопрос о призыве президента Франции налаживать отношения с Россией.



"Страны НАТО обязательно должны сохранить единство позиций по России, и вновь, и вновь альянсу удается объединится вокруг общей позиции, в частности по вопросам контроля над вооружениями", - сказал он и в очередной раз повторил тезис НАТО, что якобы Россия виновата в одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который поддержали все страны альянса.

