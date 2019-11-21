В Госдуме прокомментировали заявления об "угробленных" украинских кораблях

Заявления командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях беспочвенны, российский флот и пограничная служба прекрасно обеспечиваются, и тыловикам не было нужды что-то забирать с кораблей, кроме того в Крыму следили за их сохранностью, заявил депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.



Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу. Позднее Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".



"Мне кажется, что бравый украинский адмирал слегка передергивает факты. Скудное финансовое обеспечение Военно-морских сил Украины уже давно стало притчей во языцех, так что воровать унитазы, светильники и лампочки - это, скорее, по части подчиненных господина Воронченко. Российский флот и пограничная служба сегодня оснащены по последнему слову техники, проблем с обеспечением тыла или материально-техническим оснащением не возникает", - сказал Белик.



Он выразил уверенность в том, что буксир и два катера украинского флота, задержанные российскими пограничниками, не получили какого-либо ущерба.

"Но не надо забывать, что уже больше суток полноправными хозяевами судов стали именно украинские военные", - добавил депутат.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

