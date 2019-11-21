Труба назвал аудиозаписи из его кабинета фейком

Труба назвал аудиозаписи из его кабинета фейком

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба назвал фейком опубликованные ранее аудиозаписи якобы из его кабинета.

Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Эти публикации – это фейк и это провокация. Они меня не сломали. Я знал, что они возможны намного раньше", - заявил Труба в среду на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

В сентябре Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

Ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.