Труба назвал аудиозаписи из его кабинета фейком

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба назвал фейком опубликованные ранее аудиозаписи якобы из его кабинета.



Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.



"Эти публикации – это фейк и это провокация. Они меня не сломали. Я знал, что они возможны намного раньше", - заявил Труба в среду на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".



В сентябре Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.



Ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.

