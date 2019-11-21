Сиквел «Джокера» запущен в разработку

The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщает, что Тодд Филлипс уже ведёт переговоры с Warner Bros. Pictures о съёмках сиквела «Джокера». Предполагается, что вместе со Скоттом Сильвером он напишет сценарий второй части и поставит фильм. Хоакин Феникс вернётся к главной роли.



Более того, в рамках нового соглашения с Warner режиссёр может получить право на разработку целой серии оригинальных историй персонажей комиксов DC. THR считает, что Филлипс может заняться фильмами про Лекса Лютора или Дарксайда. Однако пока, помимо Джокера, за режиссёром закреплён лишь один персонаж. Какой именно — держится в тайне.



Представители Тодда Филлипса и киностудии воздержались от комментариев этой информации.



«Джокер» Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом «R» и четвёртой картиной DC со сборами более 1 млрд долларов. До него это удалось лишь «Аквамену» и двум «Тёмным рыцарям» из трилогии Кристофера Нолана.





