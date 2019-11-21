Киану Ривз тайно обручился с Александрой Грант

Известный актер Киану Ривз тайно обручился со своей возлюбленной художницей Александрой Грант. Об этом сообщает Spletnik со ссылкой на Globe.



О романтических отношениях 55-летнего Ривза и 46-летней художницы Александры Грант якобы рассказал близкий друг актера. По данным СМИ, актер уже обручился с новой избранницей.



Киану якобы сделал предложение у себя дома, украсив помещение свечами. Для торжественного момента он также выбрал треки любимого исполнителя пары Фрэнка Синатры.



Киану Ривз не имел официальных любовных отношений после смерти его жены в 2001 году. Именно Грант якобы поддержала актера в особо трудный период жизни. Они дружат с 2009 года и даже ведут совместный бизнес.



В начале ноября 2019 года впервые Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной.





