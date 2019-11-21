Линзы, лечащие близорукость, станут доступны в 2020 году

В марте следующего года в Штатах на рынок выходит уникальный продукт - первые контактные линзы для замедления развития близорукости у детей в возрасте 8-12 лет, передает "Ремедиум". Речь идет о линзах MiSight производства CooperVision.



Сообщается, что это мягкие одноразовые линзы, которые при регулярном использовании способны затормозить процесс удлинения глазного яблока (одна из основных причин близорукости). В среднем замедление процесса составляет более 50%. Также линзы снижают риск развития катаракты и отслоения сетчатки у детей с тяжелой формой миопии.



Линзы испытывали в течение трех лет. К исследованию привлекли 135 детей. Было доказано, что использование линз MiSight может на 59% замедлить прогрессирование близорукости по сравнению с обычными контактными линзами.

