Свиноуйсьце спасет Украину

Какие разновекторные процессы идут в газовом сегменте! Если отвлечься от сексуальных игрищ “слуг народа” – проституток, изнасилований и назначений через постель, можно увидеть много интересного. “Газпром” лихо достраивает “Северный поток-2” после согласия Дании. При этом он увеличил транзит через Украину до максимума. Хотя договора на следующий год нет. И, похоже, уже не будет. Тем временем в польское Свиноуйсьце прибыл американский СПГ для нас.



Итак, главный вопрос повестки дня: хотят ли русские войны? Газовой. Вопрос, конечно, интересный, особенно учитывая $3-4 млрд., которые мы получаем от транзита. Но Бог с ними, с деньгами. Как-то выкрутимся. Заграница нам поможет. Снова даст в долг.



Тут важно понять, что делать с будущим металлоломом. Пишут, что ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км. По другой версии работающих труб около 22 тыс. км. Но и то – до фига! Да еще 72 компрессорные станции. И несколько тысяч работников, которые обслуживают транзит.



Куда это все деть? Перевести на прием американского сжиженного газа? Ну, может быть, хотя я тут немного не понимаю, как технически все это дело прокрутить. 19 ноября в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце прибыло судно с американским сжиженным природным газом (СПГ) для Украины. О чем с восторгом сообщает посольство США в Киеве.



Его официальное сообщение начинается словами: "Американскому сжиженному природному газу в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце в Балтийском море – это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости".



Надо напомнить, что 31 августа Украина и Польша под бдительным наблюдением США подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Занимался этим теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, а затравщиком проекта с американской стороны был министр энергетики США Рик Перри

Разве заключение контракта “Газпрома” с новым оператором ГТС, родившимся в результате анбандлинга, не является прямыми закупками газа у России? Или оператор уже не наш, не украинский? Мы его уже кому-то отдали и забыли об этом сказать? Если нет, то не надо ля-ля, как говорится. Будем называть вещи своими именами

Альтернативой контракту являются так называемые "свопы". По европейскому законодательству Украина обязана выставлять свободные транзитные мощности на аукцион, и Россия сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и даже разовых поставок. Подозреваю, что так и будет

Ожидается, что после регазификации газ будет внедрен в польскую систему в Свиноуйсьце, а затем передан до конца 2019 года в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах.Тут надо напомнить, что 31 августа Украина и Польша под бдительным наблюдением США подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Занимался этим теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, а затравщиком проекта с американской стороны был министр энергетики США Рик Перри.Так сказка стала былью. И вдобавок к пенсильванскому углю, который куда-то дивным образом испарился (после торжественной встречи двух сухогрузов больше информации не было), у нас появился американский газ.Точнее, не у нас, а у поляков, потому что мы свой собственный LNG-терминал так и не построили. Хотя и привлекли к этому в свое время испанского лыжного инструктора (Каськиву, наверное, икнулось при этих словах, – автор).У поляков терминал пока слабенький, две страны – их и нашу – не “прокормит”. Говорят, американцы им строят еще и в Гданьске. Но это в будущем, а газ нужен уже сейчас. Чтобы запихивать в трубу, которая вскоре опустеет.Теперь о трубе.”Газпром” за последние недели, как мы уже сказали, резко увеличил транзит газа через Украину. Но непонятно – это к добру или нет? У специалистов есть мнение, что таким образом газовый монополист готовится к прекращению транзита и стремится максимально закачать газа в Европу, дабы уложить его в европейские ПХГ.Ну что ж, “стадион, так стадион”. Точнее, “без транзита, так без транзита”. За день до торжественного входа американского СПГ в Свиноуйсьце “Газпром” направил в НАК “Нефтегаз Украины ” официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год. В “Нефтегазе” ответили, что они хотят долгосрочного контракта.При этом меня очень позабавило сообщение пресс-служба НАКа в их Facebook о том, что распространенная российскими агентствами информация относительно предложения Еврокомиссии Украине закупать газ напрямую у России, это фейк.И тут же уточнение, что Еврокомиссия рекомендовала “Газпрому” заключить с Украиной долгосрочный контракт на значительный объем и по европейским правилам. Я, конечно, дико извиняюсь, но разве это не одно и то же?Разве заключение контракта “Газпрома” с новым оператором ГТС, родившимся в результате анбандлинга, не является прямыми закупками газа у России? Или оператор уже не наш, не украинский? Мы его уже кому-то отдали и забыли об этом сказать? Если нет, то не надо ля-ля, как говорится. Будем называть вещи своими именами.Мы просили Европу обеспечить нам транзит российского газа после введения в действие “Северного потока-2”? Еще как просили! Европа пошла нам навстречу. Лично Ангела Меркель этим вопросом занималась. И вот нам говорят: транзит можно продолжить, давайте заключать контракт.Но, оказывается, что с контрактом проблемы. Каждая из сторон выставила собственные условия. Россия, как известно, предложила продлить действующий контракт, а мы просим новый. И мотивируем тем, что с нового года изменится субъект соглашения с украинской стороны. Транзитером будет новая компания, возникшая (пардон, что повторяюсь) в результате анбандлинга. Русские спрашивают: где компания? А компании еще юридически нет. Точнее, не было во время последних переговоров в Брюсселе.И тут еще вопрос, почему компании не было: то ли бюрократическая заминка, то ли сознательный саботаж ребятишек из “Нефтегаза”. Потому что при осязаемости соглашения их могут попросить отказаться от выигрышей в Стокгольмском арбитраже и не забирать $2,56 млрд., которые нам присудили по результатам двух арбитражных производств. А они уже с этих денег начислили себе премию.С требованием России обнулить арбитражные споры, безусловно, сложный момент. С одной стороны, и они, и мы отказываемся от взаимных претензий и это “очищает” переговорный процесс от процессуальной “шелухи”. С другой стороны, мы вроде бы выиграли, а отказать от выигрыша – это ударить лицом в грязь.Тут не надо забывать о еще одном условии России – отказаться от взыскания с "Газпрома" выписанного в 2016 году АМКУ штрафа на 172 млрд. грн. Это в принципе была идиотская затея, которая подтолкнула европейцев к строительству обходных маршрутов.Вы только задумайтесь: «Газпром» оштрафовали за монополизм, хотя транспортировкой российского газа по территории Украины в Европу занимается не он, а дочерняя структура «Нефтегаза» – ДК «Укртрансгаз». Во всяком случае, в 2016 году так было.Кстати, именно в тот период (в сентябре 2016 года) президент компании «Укртрансгаз» Игорь Прокопив первым из высокопоставленных чиновников нефтегазовой сферы сообщил, что оператор ГТС Украины готовится к работе в условиях полного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию. Так что все эти штуки с судами и АМКУ делали сознательно. Дразнили агрессора. И тут же упрашивали Европу обеспечить нам транзит.Я так думаю, что надежда была на провал “Северного потока-2”. На то, что он не будет построен. Но “сталося не так, як гадалося”. Первая нитка газопровода EUGAL прошла технический осмотр и готовится к запуску. А EUGAL – это европейский соединительный газопровод, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии. Работы по укладке труб около Дании идут с опережением графика. Трубоукладчиков два и они двигаются навстречу друг другу. Все остальные трубы уже уложены. Так что пессимистам большой привет. Надо думать, как жить в новых условиях.Альтернативой контракту являются так называемые "свопы". По европейскому законодательству Украина обязана выставлять свободные транзитные мощности на аукцион, и Россия сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и даже разовых поставок. Подозреваю, что так и будет. А в опустевшие магистральные газопроводы попробуют засунуть американский сжиженный газ, предварительно “разжиженный”. Посмотрим, что из этого выйдет. Хай живе Свиноуйсьце!