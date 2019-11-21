В США заявили о прорыве в солнечной энергетике
Стартап Heliogen, финансируемый в том числе фондом Билла Гейтса, разработал уникальный метод концентрации солнечного света, сообщает CNN.
На сегодняшний день технология позволяет добиться температуры более 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем показатель планируют увеличить до 1500 градусов Цельсия. Этих температур достаточно для того, чтобы тяжелая промышленность смогла частично отказаться от сжигания угля или газа.
В Heliogen создали "солнечную печь", способную разогревать вещества до температуры, которая составляет четверть от температуры на поверхности Солнца.
Таким образом прорыв в солнечной энергетике может помочь снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
"Мы внедряем технологию, которая способна обрушить цены на ископаемые виды топлива, она также совсем не производит выбросы CO2. И это действительно святой Грааль", - рассказал генеральный директор Heliogen Билл Гросс.
Добиться такого результата удалось за счет сочетания программного обеспечения и машинного зрения с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи.
Стоимости своих решений в Heliogen пока что не называют. Но говорят, что тепло от их станций будет "стоить вполовину дешевле, производимого при помощи ископаемого топлива".
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