В США заявили о прорыве в солнечной энергетике

Стартап Heliogen, финансируемый в том числе фондом Билла Гейтса, разработал уникальный метод концентрации солнечного света, сообщает CNN.



На сегодняшний день технология позволяет добиться температуры более 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем показатель планируют увеличить до 1500 градусов Цельсия. Этих температур достаточно для того, чтобы тяжелая промышленность смогла частично отказаться от сжигания угля или газа.



В Heliogen создали "солнечную печь", способную разогревать вещества до температуры, которая составляет четверть от температуры на поверхности Солнца.



Таким образом прорыв в солнечной энергетике может помочь снизить количество вредных выбросов в атмосферу.



"Мы внедряем технологию, которая способна обрушить цены на ископаемые виды топлива, она также совсем не производит выбросы CO2. И это действительно святой Грааль", - рассказал генеральный директор Heliogen Билл Гросс.



Добиться такого результата удалось за счет сочетания программного обеспечения и машинного зрения с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи.



Стоимости своих решений в Heliogen пока что не называют. Но говорят, что тепло от их станций будет "стоить вполовину дешевле, производимого при помощи ископаемого топлива".

