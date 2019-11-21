В Оксфорде назвали слово 2019 года

Оксфордский словарь признал словом 2019 года выражение "climate emergency", что переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация". Об этом сообщает официальный Twitter словаря, передает УНН.



"Словом года в Оксфорде стало "climate emergency" (чрезвычайная климатическая ситуация - ред.). Определяется, как "ситуация, в которой необходимо срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимого вреда окружающей среде в результате этого", - говорится в сообщении.



Специалисты установили, что употребление выражения "climate emergency" в 2019 году резко выросло к сентябрю этого года, когда частота его использования возросла в 100 раз.



Также среди "номинантов" на "слово 2019 года" было выражение "climate denial" (отрицание климатических изменений) и "ecocide" (экоцид).

