В МВД подготовили новые стандарты фото на документы

В Украине будут внедрены новые стандарты фотографий для паспорта гражданина Украины и других документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 21 ноября.



Сообщается, что новые стандарты коснутся представителей различных вероисповеданий.



"В пятницу, 22 ноября, Государственная миграционная служба Украины презентует новые стандарты фотографирования на документы, что удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий", – говорится в сообщении.

