Запуск «Северного потока-2» перенесли

Российский газопровод «Северный поток-2» будет запущен в середине 2020 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.



«В середине следующего года», — сказал Козак. «В середине следующего года», — отметил Козак. В каком именно месяце это произойдет, вице-премьер не уточнил.



Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.



При этом американский сенатор Тед Круз заявлял, что санкции США в отношении партнеров «Газпрома» по проекту могут задержать его запуск на неопределенный срок. Для этого Вашингтон может принять специальный закон или воспользоваться уже действующими.



Изначально датой окончания работ по строительству газопровода назывался конец 2019 года. Однако разрешение от Дании на прокладку труб в экономической зоне этой страны было получено только в начале ноября, что поставило выполнение плана под угрозу.

