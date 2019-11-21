Прокуратура обжалует взятие Ляшко на поруки

Прокуратура Киевской области планирует обжаловать решение суда о передаче бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруки. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Марьяна Гайовская.



"Прокуратура готовит апелляцию на решение суда относительно меры пресечения для бывшего народного депутата", - сообщила пресс-секретарь.



Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко, в виде личной поруки.



Прокуратура просила о мере Захи в виде содержания под стражей .



18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение относительно нападения на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

