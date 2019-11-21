Закон о легализации игорного бизнеса будет принят до нового года - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что законопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят в первом чтении до конца 2019 года.



"Я всем депутатам нашим, которые ездят на округа, говорю: "Если вы видите нелегальные казино - сообщайте мне и мы будем разбираться пока мы не легализовали этот процесс". Я думаю, что мы до нового года примем в первом чтении соответствующий законопроект", – сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

