Amnesty International сочла Google и Facebook угрозой правам человека

Правозащитная организация Amnesty International сочла, что Google и Facebook угрожают правам человека, в том числе свободе выражения мнения и свободе мысли. Об этом сказано в докладе «Гиганты слежки», опубликованном на сайте правозащитников.



По мнению Amnesty, бизнес-модель интернет-гигантов, основанная на наблюдении за пользователем, «подрывает саму суть права на неприкосновенность частной жизни».



«Такая бизнес-модель вынуждает людей заключать фаустовскую сделку, в соответствии с которой права человека реализуются только в режиме онлайн и в рамках системы, основанной на нарушении этих прав», — сказано в докладе.



Как пишет TechCrunch, авторы доклада делают вывод, что государство должно «обуздать» технологических гигантов. Amnesty призывает законодателей внедрить регулирование отрасли, основанное на «правозащитном подходе».



В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей. Годом ранее выяснилось, что компания Cambridge Analytica, которая занимается политической рекламой в соцсетях, незаконно получила доступ к данным 87 миллионов аккаунтов в фейсбуке.

