Эксклюзив «Утра с Интером»: Злата Огневич ждет человека, с которым будет о чем помолчать

Известная украинская певица Злата Огневич сейчас собирает аншлаги на концертах всеукраинского гастрольного тура «Чекай». В планах артистки – объехать 35 городов Украины. Съемочная группа программы «Утро с Интером» вместе с Огневич побывала в Кривом Роге, откуда родом ее мама и где будущая звезда часто гостила в детстве. Певица познакомила журналистов со своими родственниками, которые рассказали, какой была маленькая Злата и как родители впервые разглядели ее вокальный талант. А сама певица поделилась личными откровениями: какого мужчину она видит рядом с собой и чем закончилась история с настырным поклонником, который называл себя ее мужем и везде преследовал.



Злата Огневич выросла в Судаке, на побережье Черного моря. Но в детстве она много времени проводила в родном городе мамы – Кривом Роге. И сейчас, когда приезжает сюда с концертами, гостит у родной тети Светланы. Тетя призналась журналистам: с детства было понятно, что племянница станет звездой: «Злата уже в 90-е собирала сольные концерты. Две гривны стоил вход на ее выступление в городском доме культуры в Судаке. Помню, пришел полный зал. Это был полноценный концерт с шоу-балетом. Тогда я впервые увидела ее звездой».



А вот родители впервые разглядели вокальный талант дочери в 5-летнем возрасте. «Во дворе у бабушки Злата вышла и исполнила песню «Ніч яка місячна», – вспоминает мама артистки, Галина Бордюг. – Она произвела на всех колоссальное впечатление. Тогда я поняла, что нужно Злату развивать в этом направлении».



Все близкие понимали, что музыка для будущей звезды – это больше, чем просто увлечение. Бабушка сделала все возможное, чтобы купить внучке пианино и доставить его в Судак. «В тяжелые времена, когда не было возможности купить фортепиано, бабушка все же достала Злате инструмент, наняла машину и по крымским перевалам привезла его ребенку», – рассказывает тетя Светлана. «Фортепиано привезли где-то в 2 часа ночи, и я сразу же села на нем играть, – делится воспоминаниями Злата. – Я так мечтала об этом инструменте! Постоянно имитировала игру на нем на всех возможных горизонтальных поверхностях в доме. Поэтому родители решили отдать меня в музыкальную школу, и бабушка купила фортепиано».







Сестра артистки, Юлия Бордюг, вспоминает, что Злата с детства удивляла всех своей неординарностью: «Она очень эмоциональная, непредсказуемая и взбалмошная. Злата такой массовик-затейник. В детстве мы любили разыгрывать родителей, постоянно придумывали безумные истории. Один раз мы со Златой даже перед мамой разыграли убийство – с помощью красной краски и ножа. Еще мы постоянно обливались водой и затапливали квартиру».



Откровенно о личном Злата Огневич рассказывает поклонникам на концертах всеукраинского тура «Чекай». Ведь многие из ее новых песен – автобиографичны. «Некоторые песни я посвящала парням, которые не отвечали мне взаимностью, – признается певица. – Мой тур называется «Чекай», и я верю, что где-то меня ждет тот самый, единственный. А я жду того человека, который меня поймет, с которым будет о чем помолчать, с которым я почувствую особые эмоции. Но пока мне еще не повезло встретить такого человека».



Недавно сеть всколыхнула новость о том, что у Златы появился неадекватный поклонник, который преследует артистку и называется ее мужем. Певица говорит, что сейчас она в безопасности, ведь во время мероприятий рядом с ней постоянно находится охрана: «Теперь меня провожают прямо к двери моего дома. Однако он не успокоился, я видела его пару раз в моем районе. Он просто физически больной человек. По-хорошему, его нужно изолировать в больнице, но нет пока такого закона, и всех подобных людей не могут изолировать. Этим вопросом занимается юрист. Закон не может защитить, пока он не нанес мне серьезных физических повреждений. Но я мыслю позитивно. Если мне куда-то ночью надо выйти – выхожу, ведь я не собираюсь постоянно жить в страхе из-за какого-то неадекватного человека. Если он на меня нападет, то я готова: сделаю ему хук правой».



Сейчас в личной жизни Златы Огневич – затишье, она вся в работе. Ее всеукраинский тур «Чекай» завершится только в следующем году. Артистка говорит: готова жить в самолетах и поездах, пока ее с тепло встречают поклонники.



Злата Огневич – постоянная участница благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». На сайте deti.inter.ua можно приобрети лоты от певицы: открытку и диск с ее автографами. А также – десятки других эксклюзивных сувениров от звезд. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы действительно можем спасать детские жизни!

