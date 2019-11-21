Испания расследует возможное российское влияние на протесты в Каталонии

Правоохранительные органы Испании проводят расследование возможных попыток российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Каталонии осенью 2017 года, пишет El Pais со ссылкой на несколько источников.



Расследование, по данным издания, проводит Генеральная информационная комиссия Национальной полиции Испании по поручению судьи Мануэль Гарсии-Кастельона.



Сведения о расследовании засекречены, но источники El Pais утверждают, что проверяется возможное вмешательство во внутренние дела Каталонии сотрудников части 29155 Главного управления разведки России.



Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешательства в выборы в разных странах мира. Так, Минюст США обвинял Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Также проверялось вмешательство РФ в референдум о выходе Великобритании из ЕС, доказательства не были найдены. Россия все подобные обвинения категорически отрицает.

