"Милан" предложил Ибрагимовичу контракт на 6 млн евро

Итальянский "Милан" предложил шведскому футболисте Златан Ибрагимович полуторалетний контракт на сумму 6 млн евро.



Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



В миланском клубе предлагают 38-летнему шведу контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на один год. Зарплата Ибрагимовича за полтора года составит 6 млн евро.



Златан Ибрагимович уже пообщался по телефону с руководителем футбольного отдела "Милана" Бобан и пообещал ему принять решение в течение нескольких недель.



Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.

