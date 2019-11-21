В Киеве на Новый год запретили фейерверки и продажу алкоголя в общественных местах

В Киеве во время Новогодних и Рождественских праздников запретили использование фейерверков и продажу крепкого алкоголя в публичных местах. Об этом во время конференции заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает корреспондент УНН.



"В связи с решением Киевского городского совета, и в связи с острой ситуацией на Востоке нашей страны мы выполняем решение Киевского городского совета: ограничиваем и запрещаем в период Новогодних и Рождественских праздников фейерверки, салюты и использование пиротехнических средств. Это также связано с безопасностью, но мы должны осознавать, что праздник есть праздник, но те сложности и та ситуация, которая есть у нас в Украине не дает возможности праздновать на полную", - отметил Мондриевский.



Заместитель главы КГГА также добавил, что кроме использования фейерверков мэрия запрещает продажу крепкого алкоголя в публичных местах.



"Из других запретов, мэрия полностью категорически против продажи на публичных локациях крепкого алкоголя. Это должен быть в первую очередь праздник - это должны быть сувениры, активности, детские развлечения, это не места, где надо праздновать с алкоголем. Это право каждого, но это не должно происходить в публичных местах", - пояснил Мондриевский.

