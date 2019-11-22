Оранжевый майдан. Памяти Джина Шарпа

Друзья, а у нас юбилей – 15 лет оранжевому майдану, он же «помаранчева революція». Первая большая тусня на Майдане Незалежности: бескровная и наивная. Массы встали за импозантного проамериканского Ющенко против донецкого увальня Януковича, который к тому же был протеже ненавистного Кучмы. Думали, что это просто борьба симпатий, хотя, как и 10 лет спустя, это была борьба России и Америки за Украину. Кто в итоге победил? Сами знаете...



Итак, что случилось 22 ноября 2004 года? А случилось непоправимое: накануне, 21 ноября 2004 года, Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.



Сторонники основного соперника Януковича на выборах Виктора Ющенко и большинство иностранных наблюдателей считали, что это результат массовой фальсификации народного волеизъявления. К слову сказать, факты фальсификации были доказаны слабо и неубедительно. Но победителей не судят.



Тут надо еще вспомнить, какое было время. Пленки Мельниченко, “Украина без Кучмы”, американская жена Ющенко Катерина Чумаченко, попытки премьера Виктора Януковича, начиная с осени 2003 года, вступить в Единое экономическое пространство. Об этом многие забыли. А зря.



15 сентября 2004 года в Астане (ныне Нур-Султан) состоялась очередная встреча стран ЕЭП, включая готовящуюся к вступлению Украину. За четыре дня до этого, 11 сентября 2004 года, руководитель австрийской клиники по лечению панкреатитов «Рудольфинергаус» Михаэль Цимпфер сообщил, что Ющенко был отравлен диоксином. Кто отравил? “Злочинна влада-вбивця”, разумеется. Прыщи на лице Ющенко стали веским доказательством фальсификации выборов здоровым и цветущим Януковичем.



Феномен взлета и падения рейтинга Виктора Ющенко – это отдельная тема. Мы же вспоминаем оранжевую революцию. Ее целью было добиться отмены результатов второго тура. И поставленная цель была достигнута. 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал, что определить победителя не представляется возможным



Что еще можно сказать про оранжевую революцию? Она была третьей после “бульдозерной революции” в Югославии 29 сентября – 6 октября 2000 года, когда победу вырвал проамериканский кандидат Воислав Коштуница, поставив таким образом точку в правлении Слободана Милошевича

Опять же не мешает вспомнить, как проходила избирательна кампания. Ющенко внедрил типичную американскую методику – автобусные гастроли по городам, брендированные сувениры, рукопожатия с избирателями, улыбку до ушей и всеобщую массовую экзальтацию. Мессия! Не хухры-мухры. Вышиванки, калина и пчелы шли на ура. Все, что потом за пять лет сдулось и превратилось в пятое место на выборах 2010 года с результатом 5,45%. При том, что у Виктора Януковича в первом туре было 35,32 %, у Юлии Тимошенко – 25,05%, у Сергея Тигипко – 13,06 % и у Арсения Яценюка – 6,96 %. Об этом мы тоже забыли, а не мешало бы помнить.Но феномен взлета и падения рейтинга Виктора Ющенко – это отдельная тема. Мы же вспоминаем оранжевую революцию. Ее целью было добиться отмены результатов второго тура. И поставленная цель была достигнута. 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал, что определить победителя не представляется возможным, поскольку Центризбирком нарушил шесть статей закона о ЦИК и восемь закона о выборах президента.Участники президентской кампании, по мнению суда, не имели равного доступа к СМИ, а должностные лица исполнительной власти и местного самоуправления не соблюдали запрет на предвыборную агитацию. В итоге суд счел невозможным «установить результаты реального волеизъявления избирателей» и назначил переголосование второго тура на 26 декабря 2004 года. Так называемый третий тур.При этом на стороне Ющенко выступали адвокатами Николай Катеринчук, Роман Зварич, Алексей Резников, Сергей Власенко, Николай Полуденный, Юрий Кармазин и кто-то еще. А со стороны Януковича были Елена Лукаш, Степан Гавриш и еще три менее известных юриста.Казалось бы, митингующие добились своего. Ющенко явно побеждает. Жалкие попытки Януковича привезти шахтеров в Киев оборачиваются позором: они чувствуют себя на чужой территории не в своей тарелке и стараются кучковаться на вокзале, где им обеспечил лагерь позднее застрелившийся министр транспорта Георгий Кирпа. Голос Донецка заглушен голосом Львова. Это очевидно.Американцы задавливают русских, которые не проявляют должной активности. Видимо, думали, что и с Ющенко можно будет договориться, если нажать по газу. Ошибались. Мало кто помнит, что перед новым 2005 годом в Киев прибывает группа американских конгрессменов. На встрече с Леонидом Кучмой конгрессмен Дэйн Рорабейкер рассказывает о своем законопроекте, предусматривающем персональные санкции против высокопоставленных украинских чиновников в случае фальсификации президентских выборов 2004 года. Прямо скажем, напугал.26 декабря 2004 года проходит третий тур выборов. Виктор Ющенко побеждает со значительным отрывом: 51,99% голосов против 44,20% у Виктора Януковича. Но официальные результаты ЦИК оглашает только 10 января 2005 года. Поэтому майдан на всякий случай стоит и после третьего тура – до инаугурации Ющенко 23 января 2005 года.Митингующие не замечают, что Ющенко и Кучма заключают тайную сделку и 8 декабря 2004 года Верховная Рада меняет Конституцию, делая Кабинет министров высшим органом в системе органов исполнительной власти. А президента превращает в английскую королеву.Согласно заключительным и переходным положениям закона, основные положения «Конституционной реформы» начинали действовать с момента инаугурации нового президента. Реформа вступила в силу: в этом формате Конституция продержалась до 30 сентября 2010 года, когда взявший реванш Виктор Янукович через Конституционный суд отменил ее на фиг.Что еще можно сказать про оранжевую революцию? Она была третьей после “бульдозерной революции” в Югославии 29 сентября – 6 октября 2000 года, когда победу вырвал проамериканский кандидат Воислав Коштуница, поставив таким образом точку в правлении Слободана Милошевича. И “революции роз” в Грузии 2 ноября 2003 – 4 января 2004 гг. У грузин, как и у нас, поводом для революции стала фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. В результате Эдуард Шеварднадзе сложил полномочия, и руководство страной перешло к оппозиции во главе с Михаилом Саакашвили.А спустя несколько лет стало известно, что творцом концепции «цветных революций» был скончавшийся 29 января 2018 года американский технолог Джин Шарп. Его учебник «198 методов ненасильственных действий» был методическим пособием и для штаба Ющенко, и для соратников Саакашвили, и для «фронтменов» Болотной площади. Не удивительно, что заводилы оранжевого майдана – украинская "Пора" Владислава Каськива – были копией грузинской «Кмары», созданной по аналогичной методике с белградской "Отпорой".И еще такая деталь – говорят, что ректор Львовского национального университета Иван Вакарчук, отец певца Святослава Вакарчука и лидера партии “Голос”, который, отучившись в Стэнфордском университете, вошел в украинскую политику и собрал вокруг себя так называемых “соросят”, – личный друг Джина Шарпа. И даже издал его книгу за счет средств Львовского университета накануне выборов 2004 года. Поэтому, как говорится, нет у революции начала, нет у революции конца...