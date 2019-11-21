Предстоятель Чешской церкви отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ

Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии не признал Православную Церковь Украины, поэтому участие епископа Шумперского Исаии (Сланинки) в торжествах новой церковной структуры является «проявлением грубого пренебрежения и непочтительности» к Предстоятелю и другим членам Синода.



Об этом говорится в обращении Предстоятеля Православной Церкви Чешских Земель и Словакии митрополита Ростислава, которое было опубликовано на официальном сайте Чешской Церкви сегодня.



«Поскольку Священный Синод Православной Церкви Чешских Земель и Словакии до настоящего времени не признал автокефалию Православной церкви Украины, вынужден признать Ваше "оповещение" об участии в торжествах в Киеве проявлением грубого пренебрежения к председателю Священного Синода и непочтительности и несолидарности к другим членам Священного Синода», - отметил митрополит Ростислав.



Он напомнил епископу Исаии, что он «как и остальные епископы нашей Поместной Церкви, подписал решение о нашей сдержанной позиции до того времени, пока в вопросах Украинского раскола и автокефалии не будет принят всеправославный консенсус».



Митрополит Ростислав подчеркнул, что действия епископа являются нарушением послушания.



«В случае, если в упоминаемых торжествах Вы все же примите участие, Священный Синод нашей Поместной Церкви будет действовать согласно священным канонам о нарушении послушания епископа своему митрополиту.



Очень надеюсь, что, принимая во внимание вышеизложенные факты, Вы свое намерение принять участие в торжествах в Киеве 21 ноября пересмотрите», – подчеркнул Предстоятель Православной Церкви Чешских Земель и Словакии митрополит Ростислав.



Как сообщалось, 20 ноября епископ Исаия (Сланинка) совершил в Михайловском монастыре Киева совместное богослужение с Епифанием и иерархией ПЦУ.

