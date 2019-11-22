Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход собирается создать собственную депутатскую группу

Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход заявила о намерении создать внефракционную депутатскую группу вместе с депутатом Антоном Поляковым. Об этом она сообщила в эфире телеканала Zik из зала суда, где в четверг проходит заседание по делу ее мужа Алексея Алякина.



По словам Скороход, другие политические силы не предлагали ей вступить в их фракции. При этом депутат отметила, что собирается создать собственную депутатскую группу.



"Нет, не предлагали, и как мы с Антоном (Поляковым - Ред.) неоднократно говорили, мы и дальше идем с программой президента, поддерживаем президентское направление и собирается создать собственную депутатскую группу настоящих "слуг народа", - заявила Скороход.



Также нардеп пожаловалась на принуждение к голосованию главой комитета Верховной Рады по энергетике Андрем Герусом, членом которого она является.



"Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – заявила Скороход.



Напомним, на прошлой неделе Скороход исключили из фракции Слуга народа. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов.

