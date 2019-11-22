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- Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход собирается создать собственную депутатскую группу
Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход собирается создать собственную депутатскую группу
Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход заявила о намерении создать внефракционную депутатскую группу вместе с депутатом Антоном Поляковым. Об этом она сообщила в эфире телеканала Zik из зала суда, где в четверг проходит заседание по делу ее мужа Алексея Алякина.
По словам Скороход, другие политические силы не предлагали ей вступить в их фракции. При этом депутат отметила, что собирается создать собственную депутатскую группу.
"Нет, не предлагали, и как мы с Антоном (Поляковым - Ред.) неоднократно говорили, мы и дальше идем с программой президента, поддерживаем президентское направление и собирается создать собственную депутатскую группу настоящих "слуг народа", - заявила Скороход.
Также нардеп пожаловалась на принуждение к голосованию главой комитета Верховной Рады по энергетике Андрем Герусом, членом которого она является.
"Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – заявила Скороход.
Напомним, на прошлой неделе Скороход исключили из фракции Слуга народа. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов.