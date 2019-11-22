Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2".
В интервью "24 каналу" чиновник пояснил, что при оспаривании разрешения Украина может использовать экологический аспект.
При этом Оржель отметил, что проект "все равно будет как-то реализовываться".
По словам министра, к 1 января "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность, поэтому следует ожидать подвижек в переговорах по транзиту.
В то же время Оржель добавил, что Украина готова к его полному прекращению.
Источник: Версии
08:43