Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2".



В интервью "24 каналу" чиновник пояснил, что при оспаривании разрешения Украина может использовать экологический аспект.



При этом Оржель отметил, что проект "все равно будет как-то реализовываться".

По словам министра, к 1 января "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность, поэтому следует ожидать подвижек в переговорах по транзиту.



В то же время Оржель добавил, что Украина готова к его полному прекращению.

