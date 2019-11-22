"Шахтер" оштрафовали за объявления на русском языке на стадионе

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) обязал донецкий "Шахтер" выплатить штраф за использование русского языка в объявлениях во время матча с киевским "Динамо".



Матч между "Динамо" и "Шахтером" состоялся 10 ноября в Харькове и завершился победой донецкой команды со счетом 1:0. На 74-й минуте бразильский нападающий "Шахтера" Тайсон после выкриков болельщиков "Динамо" показал им средний палец и выбил мяч. Игра была приостановлена, а бразилец покинул поле в слезах. После возобновления встречи арбитр показал Тайсону красную карточку. Также болельщики киевского клуба оскорбляли на расовой почве другого игрока "Шахтера" Дентиньо.



"Шахтер" был оштрафован на 20 тысяч гривен (52,8 тысячи рублей). Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз просил, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма со стороны болельщиков. Данные объявления были оглашены на русском языке", - сообщает Футбол 24.



После данного инцидента украинская полиция возбудила дело по статье "нарушение равноправия граждан".



В этом году на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

