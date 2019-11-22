Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Адвокат украинских моряков, задержанных в прошлом году за нарушение госграницы России, Николай Полозов рассказал, почему на возвращенных Киеву кораблях отсутствовали оружие, боеприпасы и электроника. "Все эти предметы являются вещественными доказательствами, находятся при деле, вместе с кораблями их не возвращают", — заявил он РБК.

По его словам, среди изъятых предметов — документы, телефоны, компьютеры, информационные носители, личное стрелковое оружие моряков, а также артиллерийские боеприпасы и радионавигационное оборудование. Полозов подчеркнул, что возвращение этих вещей возможно только после окончательного приговора.



На этой неделе Москва передала Киеву катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пожаловался на их состояние: он заявил, что, в частности, пропали розетки, плафоны и унитазы.



В ответ Федеральная служба безопасности опубликовала кадры подписания украинской стороной актов сдачи-приемки и заверила, что киевские власти получили корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".



В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям властей. В итоге военных вместе с двумя находившимися на борту сотрудниками СБУ задержали.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом Петра Порошенко накануне выборов президента.



В сентябре нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

