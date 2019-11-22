Россия и США провели консультации по консульско-правовым вопросам

Российско-американские консультации по консульско-правовым вопросам прошли в Вашингтоне, сообщает в четверг посольство РФ в США на странице в Facebook.

По информации дипмиссии, российскую делегацию возглавил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, американскую - замгоссекретаря Карл Риш.



"Переговоры прошли в деловом, неконфронтационном ключе. С обеих сторон была подтверждена заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении.



Уточняется, что консультации прошли 19 ноября.



С 2014 года после ухудшения отношений между РФ и США из-за событий в Крыму и на Украине контакты на межправительственном уровне между двумя странами проводятся крайне нерегулярно.



Россия ранее неоднократно высказывала протесты в связи с невыдачей виз членам делегаций РФ для участия в международных мероприятиях на территории США (эти вопросы находятся в компетенции консульской службы). Власти США часто объясняют сложности с оформлением визовым недостаточным количеством сотрудников в своих диппредставительствах в РФ, которых стало меньше из-за кризиса в двусторонних отношениях.

