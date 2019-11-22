Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на нападки на СМИ на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что ожидает от офиса представителя организации по вопросам свободы СМИ и правозащитных структур ОБСЕ более пристального внимания к ситуации со средствами массовой информации на Украине.



По его словам, недавняя смена руководства Украины не способствовала улучшению положения там медиаресурсов.



"Как и Вы, обеспокоены нападками властей на телеканалы "112 Украина", "News One" и "ZIK", допускавшие в репортажах альтернативные официальным точки зрения. По мнению журналистского сообщества Украины, контроль государства над СМИ и цензура прессы может усилиться в ближайшее время. Ожидаем от вас и других правозащитных структур ОБСЕ более пристального внимания к ситуации", - сказал Лукашевич, комментируя отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.



Ранее украинский Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки. Телеканал потребовал от властей Украины прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с РФ.

