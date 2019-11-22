Садовой сообщил, что будет просить людей собрать 50 миллионов залога за него

Садовой сообщил, что будет просить людей собрать 50 миллионов залога за него

Мэр Львова Андрей Садовой, которому сегодня объявили о подозрении в злоупотреблении властью, заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. Об этом он сообщил в эфире Zaxid.net.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму насчитали", - сказал Садовой и добавил, что для сбора необходимой суммы он будет обращаться за помощью к людям и возможно "надо будет что-то продавать".

"Вы знаете, моя декларация публичная, все, что я имею. Посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена, - Ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", - отметил городской голова.

Напомним, САП объявило мэру Львова подозрение в махинациях с землей на сумму более 90 млн грн.