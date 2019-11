Назван топ-10 лучших саундтреков десятилетия

Авторитетное издание Entertainment Weekly опубликовало список лучших саундтреков десятилетия. Информация появилась на официальном сайте издания.



Топ-10 лучших саундтреков десятилетия возглавила песня из фильма Звезда родилась - Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры ленты - Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации главный саундтрек года.







На втором месте оказался трек из мультфильма Холодное сердце Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила американская певица Идина Мензел.



Тройку замкнула песня Never Enough из фильма Величайший шоумен в исполнении Лорен Оллред.



Также в топ-10 попали саундтреки:



Happy Фарелла Уильямса из мультфильма Гадкий я 2;



Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из ЛЕГО Фильма;



See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из Форсажа 7;



Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из Коко;



Young and Beautiful Ланы Дель Рей из Великого Гэтсби;



Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из Идеального голоса;



Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма За кулисами.