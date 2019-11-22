Вышел новый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». И здесь все не менее странно, чем в первом. Дело в том, что создатели картины совместили лица и тела знаменитых актеров с кошачьими, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях.



Актерский состав в фильме действительно звездный: Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден, Тейлор Свифт, Идрис Эльба и другие. Появление последнего в новом трейлере вызвало особый ажиотаж. Если в первом трейлере «Кошек» Идрис Эльба появляется в леопардовой шубе, то во втором ― без нее. Вынуждены заметить, что голый Идрис Эльба (признанный в 2018 году самым сексуальным мужчиной) в образе кота выглядит весьма необычно.





