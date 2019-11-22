Качество друзей важнее их количества

Университет Лидса изучил тему социального взаимодействия. Был проведен анализ двух онлайн-опросов около 1500 человек. Респонденты рассказывали, с каким количеством людей из разных социальных сфер (с друзьями, знакомыми, родственниками, соседями, коллегами по работе, сотрудниками, предоставляющими различные услуги, и так далее) они контактировали за последние полгода. Также экспертов интересовало, как часто и в какой форме (лицом к лицу, по телефону, по электронной почте, в различных чатах) происходили эти контакты.



При этом участники опроса оценивали, насколько счастливыми и удовлетворенными своей жизнью они были в течение последнего месяца. Выяснилось: у лиц старшего возраста круг общения значительно уже, чем у молодежи. Но у более молодых участников было много друзей именно в соцсетях. А вот ощущение счастья и удовлетворенности жизнью связано исключительно с наличием и достаточным количеством близких друзей в реальной жизни. Это актуально для представителей всех возрастных групп. Примечательно: люди старшего возраста получали больше удовольствия от жизни, чем молодежь, показал опрос.

