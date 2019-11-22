Дубилет заявляет об уменьшении количества бумажных документов в правительстве

Количество документов, которые министерства и другие центральные органы направляют друг другу в бумажной форме, уже значительно уменьшилось, но полностью перейти на электронный документооборот еще не удалось.



Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.



"Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг. Впрочем, перевести в электронную форму документооборот - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа", - отметил Дубилет.



Он напомнил о том, что с 1 октября правительство запретило отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда это предусмотрено законом).



Министр также обнародовал график, на котором видна динамика уменьшения количества документов, которые органы власти прислали друг другу в бумажной форме. Согласно ему, если в период с 11 по 13 сентября их было около 5 тысяч, то с 11 по 15 ноября - всего несколько сотен.

