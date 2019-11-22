Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. представил свой новый электромобиль - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс.



Глава Tesla Илон Маск показал новый электрокар в четверг на презентации в Лос-Анджелесе, которая транслировалась на сайте компании.



Корпус электрического пикапа с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, его стекла бронированы.



Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях, в зависимости от которых автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400, 480 и 800 км.







Стоимость пикапа в базовой комплектации составит $39,9 тыс., модель, способная проехать 480 км, обойдется в $49,9 тыс., а самая продвинутая версия будет стоить $69,9 тыс. Модели также отличаются числом двигателей - от одного до трех.



Грузоподъемность электрического пикапа Tesla составляет более 1,5 тонны.



Компания начала принимать предзаказы на своем сайте, однако не уточнила срок поступления пикапа в продажу. Производство Cybertruck начнется в 2021 году (версии с тремя двигателями - в 2022-м).

