Гончарук наградил орденами трех британских депутатов

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе визита в Великобританию вручил по указу президента госнаграды трем британским парламентариям - ордена За заслуги III степени. Об этом он сообщил в Facebook.



"Эти награды являются символом глубокой благодарности украицев за принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которую парламентарии подтвердили и своими действиями", - отметил Гончарук.



Он предоставил краткую информацию о британских депутатах, удостоенных украинских госнаград.



Джон Виттингдейл - председатель Многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной, благодаря которому вопрос Украины был в повестке дня британского парламента. Неоднократно бывал на Донбассе.



Полин Летем на протяжении десятилетий требует признать голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и включить тему голодомора в школьную программу.



Мик Антонив был инициатором и автором резолюции Комитета ЕС по вопросам регионов, в которой осуждалась аннексия Крыма.



Отметим, Гончарук находится в Лондоне, где участвует в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.

