Victoria’s Secret отменила ежегодное легендарное шоу

Летом стало известно, что популярный бренд Victoria’s Secret намерен отменить свое ежегодное легендарное шоу, и сейчас новость официально подтвердилась.



«Мы будем общаться с клиентами, но не будет ничего масштаба шоу», — заявил финансовый директор материнской компании ритейлера L Brands Стюарт Бургдоерфер, передает Usa Today.



Сообщается, что решение отменить шоу было принято с целью «развивать маркетинг Victoria’s Secret».



«Учитывая снижение производительности в Victoria’s Secret, мы существенно отошли от капиталовложений в этот бизнес, в то же время сосредоточившись на том, чтобы наши товары находили отклик у клиентов», — говорится в отчете L Brands.



Также сообщается, что решение о проведении шоу в следующем году будет рассматриваться в мае 2020.



«Мода — это бизнес перемен. Мы должны развиваться и меняться, чтобы расти. Поэтому мы решили переосмыслить традиционное Victoria’s Secret Fashion Show, — говорится в заявлении. — В 2019 году и в последующий период мы сосредоточены на разработке захватывающего и динамичного контента и нового вида мероприятий — предоставляемых нашим клиентам на платформах, к которым она привыкла и способами, которые раздвигают границы моды в глобальном цифровом веке».



В последние годы ежегодное шоу Victoria’s Secret получало плохие отзывы и снижало свою аудиторию. Аудитория шоу 2018 года, насчитывающая 3,27 млн зрителей, была самой маленькой с 2001 года. По данным Nielsen, за два года шоу потеряло более половины своей телевизионной аудитории.

