Андрій Золотарьов: «Люди не розуміють катастрофічність ситуації з пірамідою ОВДП»

Україна у 2021 році ризикує стати банкрутом, якщо не виплутається з фінансової кабали. Йдеться, зокрема, про 7,4 млрд. доларів, які спочатку вивели з державного бюджету, потім ці гроші вклали в українські облігації, а тепер держава має платити за них відсотки. Про це на спільній прес-конференції розповіли народні депутати Олександр Дубинський та Андрій Деркач. Детальніше розбирати цю ситуацію будемо з гостем студії «Доброго ранку, Країно!» Андрієм Золотарьовим – політологом.



Чи дійсно мають рацію депутати, які кажуть: давайте призупинимо виплати по цих облігаціях? Невже виплати такі шалені?



К сожалению, люди не понимают катастрофическую ситуацию с этой пирамидой ОВГЗ. Потому что слова мудреные, финансовые. Что такое инструмент восстановления стоимости? А на самом деле это такая кондовая финансовая кабала для Украины, которая обрекает украинскую экономику. Все, что выше 4%, 15% от этого мы должны отдавать этим частным инвесторам. Чтобы вы понимали, есть воровство, а это мегаворовство. Это мегакоррупция, где речь идет не о десятках, не о сотнях миллионов, а о миллиардах долларов. Только семья Януковича вывела из Украины более 7 млрд. долл.



Невже ці кошти в якійсь спосіб можна повернути?



В данном случае я абсолютно согласен с депутатами в том, что надо остановить вот этот катастрофический для Украины процесс. Потому что иначе… Финансисты удивляются, что дважды пирамида этих ОГЗ шаталась. Если бы она рухнула, она погребла бы экономику, социальную сферу, и последствия были бы катастрофические.



Наскільки швидкою має бути реакція і кого – Генпрокуратури, президента – на заяву депутатів?



Я думаю, что, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, учитывая перспективы того, что политическая ситуация будет обостряться, реакция президента Зеленского должна быть мгновенной. Более того, депутаты все правильно рассказали, что надо делать. Но надо сюда добавить один ключевой компонент – политическую волю, которую должен проявить именно президент. Поскольку сегодня у нас впервые в политической истории Украины монобольшинство, и собственно ключевую роль здесь должен сыграть президент.



А що може завадити в цій ситуації, коли йдеться про стосунки двох країн, зважаючи на шалені відтоки грошей, проявити цю політичну волю?



Как раз это влияние той части американского политического истэблишмента, ориентированной на неоконсервативное крыло Демократической партии, которая эту ситуацию запустила, которая с этого имела прибыль.



Ви маєте на увазі сина Джо Байдена?



Да. Кейс «Billion Dollar Boys», как сам Байден назвал казус с устранением Шокина. Его устранили не за то, что он там подобрался к газовым аферам «Буризмы». А за то, что он вышел на то, что фактически через посредничество Байденов осуществлялась эта афера с построением этой пирамиды ОВГЗ и кражей из бюджета Украины миллиардных сумм. И это стоило ему должности.



14 листопада ГПУ оголосила нову підозру власнику «Бурізми» Злочевському. Тобто певні зрушення в цьому процесі відбуваються?



Знаете, есть в политике такая уловка – «и да, но нет». Да, расширили обвинения против Злочевского, но тут же приостановили. И к нему не могут добраться руки правосудия.



