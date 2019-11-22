Зеленский посетит страны Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Эстонию и Литву, сообщает его пресс-служба в пятницу, 22 ноября.



Однодневный визит в Эстонию состоится 26 ноября, а в Литву - 27.



"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратас", - говорится в сообщении.



Также в Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифровой форума.



В ходе визита в Литву Зеленский примет участие в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.



"Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанас Науседа, спикером Сеймасу (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом", - говорится в сообщении.



Также в Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

