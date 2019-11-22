Отопление полностью подключили в 18 областях Украины
Отопление во время нынешнего сезона подключили уже в 99,9% жилых домов в Украине, полностью - жилой и социальный фонды - подключили в 18 областях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.
"По состоянию на 22 ноября отапливаются 99,9% объектов жилищного и 99,9% объектов социального фондов. На 100% подключены к отоплению 18 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, не подключены все объекты социальной и жилищной сфер в:
Запорожской (социальная сфера - 99,5%),
Кировоградской (жилищная сфера - 98,1%, социальная - 99,5%),
Одесской (жилищная - 99,6%, социальная - 99,8%),
Полтавской (социальная - 97,7%),
Херсонской (жилищная - 99,4%),
Черновицкой (социальная - 99,7%) областях,
Киев (жилищная - 99,8%).
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ сделает безработными 100 тысяч украинских энергетиков, - Укрэлектропрофсоюз