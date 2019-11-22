Отопление полностью подключили в 18 областях Украины

Отопление во время нынешнего сезона подключили уже в 99,9% жилых домов в Украине, полностью - жилой и социальный фонды - подключили в 18 областях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.



"По состоянию на 22 ноября отапливаются 99,9% объектов жилищного и 99,9% объектов социального фондов. На 100% подключены к отоплению 18 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская", - сообщили в ведомстве.



По данным министерства, не подключены все объекты социальной и жилищной сфер в:



Запорожской (социальная сфера - 99,5%),

Кировоградской (жилищная сфера - 98,1%, социальная - 99,5%),

Одесской (жилищная - 99,6%, социальная - 99,8%),

Полтавской (социальная - 97,7%),

Херсонской (жилищная - 99,4%),

Черновицкой (социальная - 99,7%) областях,

Киев (жилищная - 99,8%).

