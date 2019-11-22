Слитая революция

Страшно разочарован торжественно-траурными событиями, посвященными величайшей дате в новейшей истории европейской Украины. Прямо вчера была шестая годовщина достоинства и, как бы это помягче сказать, свободы. Событие, которое должно было вывести на улицы городов, сел, вольеров миллионы украинцев, помнящих пост Мустафы Найема в «Фейсбуке». Таким трогательным, но, с...ка, бурным единением мы бы продемонстрировали агрессору чудовищную решимость довести до конца дело с членством в новой европейской семье.



Неладное я лично почувствовал уже со вчерашнего утра. В углу экрана телевизора не горела свеча. У нас же как? Если важный исторический праздник, связанный, к примеру, с голодомором или другим Вятровичем, то обязательно горит свеча, а голос диктора на всех ФМ-ках торжественно объявляет: «Внимание, в связи с… в программах передач появились изменения!». Ну а дальше запускает привычный плей-лист с традиционными гоцалками по украинской квоте. И у всех сразу же появляется торжественное чувство: шо, опять?! В этот день (в смысле, во вчерашний день, в который мы заглянули сегодня с утра) все было по-другому. Зеленский быстренько зажег свечки на аллее «Небесной сотни» и свалил в глухое молчание. Посол Англии поздравляет Украину с великой годовщиной, посол США поздравляет, даже европейские диппредставительства шлют открытки с уверениями и купонами на скидки в «черную пятницу», а что творится на центральных телеканалах? Не побоюсь этого слова, какая-то гребаная вакханалия. Нет тематических передач, посвященных активистам, волонтерам и ветеранам. Концерты не проводятся, «мытци» не посвящают свои нетленные произведения прошлым и будущим героям достоинства.



Только отошли от бюста – сразу изнасилование. И, падло, как бы приуроченное к шестой годовщине появления у ряда членов выдающегося достоинства. Роман Иванисов, представитель, естественно, «слуг народа», в молодости совершил изнасилование в составе группы, за что был осужден

Cегодня самое главное: начать заново промывать мозги нашему европейскому народу. Основные СМИ, скупленные олигархами с антиукраинской позицией, сумели дискредитировать идею достоинства как проявление Супер-Эго того же Найема и группы еврооптимистов. Надо восстанавливать историческую справедливость

А знаете, что обсуждается? Кто СП...л унитазы на украинской армаде, возвращенной агрессором Зеленскому в разукомплектованном виде, то есть без этих важнейших элементов высокой боевой готовности. Следующая тема: описка в посте героини очередного скандала со «слугами» в стиле пошлого адюльтера Александры Клитиной. Вместо «сексистские» она написала «сексиськи». Да, оно, конечно, получается в стиле #сказочноебали. Но ведь шесть лет назад лучшие сыны, дочери и трансгендеры нации зачем вышли на майдан? Чтобы отстоять свой европейский выбор, а не «сиськи», пусть и нормальные, заместителя министра инфраструктуры.Только отошли от бюста – сразу изнасилование. И, падло, как бы приуроченное к шестой годовщине появления у ряда членов выдающегося достоинства. Роман Иванисов, представитель, естественно, «слуг народа», в молодости совершил изнасилование в составе группы, за что был осужден. Понимаю попытку генерального прокурора Руслана Рябошапки как-то замять этот неловкий момент, чтобы не портить миллиардам украинцев праздник. Как бы судимости нет, искупил, и есть нормы законодательства. Мы же не в СССР живем, когда минет считался «противоестественным способом изнасилования». У нас европейские подходы ко всему после революции достоинства, начавшейся вчера, шесть лет назад. Даже есть квота гомосексуалистов во власти, которая, благодаря стараниям дедушки Сороса, буквально переполнена. И групповое изнасилование времен тоталитарного Союза – не повод забыть о мощном векторе европейского развития, который заложил Найем. Кстати, именно в этот день было объявлено об официальном назначении Мустафы на должность замдиректора «Укроборонпрома» по внешним сношениям. Наверное, в этом назначении есть некий глубокий символизм, но я его, с...ка, вообще не улавливаю.А ток-шоу на «плюсах» с этой мордатой ведущей смотрели? Я нет, поскольку смотрю только «Прямой» с сурдопереводом. Но слышал краем уха, что там обсуждали исключительно юриста Портнова. Хотя тема была заявлена «Шестая годовщина». Оказывается, небольшая группа людей, составляющая значительное количество населения Украины, разделяет идеи реваншизма, которые Портнов упорно исповедует в своем «Телеграм-канале».Меня самого эта проблема очень волнует, поскольку даже несломленный лидер партии войны Петр Порошенко вчера не вышел на акцию «Нет капитуляции». Сам я туда не ходил. Ну не идиот же в такую погоду тащиться в центр. Но побратимы рассказывали, что пришли десятки тысяч людей. У всех горят глаза, полные решимости не допустить слив нации в унитазы, украденные с рейдерского буксира. Миллионы, к сожалению, не вышли. Но, согласитесь, полторы тысячи «порохоботов» и «свободовцев» – это очень достойный сигнал Зеленскому. Если он предаст 9 декабря в Париже интересы Украины, ему конец. Гарантом конца является Петр Алексеевич. А вот в нем многие не уверены. Он ведет себя как-то подозрительно. Вроде бы опасается уголовного преследования. Хотя на самом деле все потуги того же Портнова засадить за решетку лидера антипутинской международной коалиции тщетны. Как можно посадить в СИЗО памятник самому себе? Что за идиотская постановка вопроса?Да, сегодня самое главное: начать заново промывать мозги нашему европейскому народу. Основные СМИ, скупленные олигархами с антиукраинской позицией, сумели дискредитировать идею достоинства как проявление Супер-Эго того же Найема и группы еврооптимистов. Надо восстанавливать историческую справедливость. Поэтому, как ни странно, следует всячески поддержать законопроект Ткаченко–Бородянского о запрете блогеров, ютуберов и прочей шушеры, занятой исключительно обсасыванием пошлых подробностей сексуальных скандалов, в которые вляпываются «слуги народа». У нас идет гибридная информационная война, победить в которой можно, лишь сосредоточив весь медиа-ресурс в одних руках. Только стопроцентный украинский контент, полная изоляция от тырнета могут спасти идеалы европейской революции. Иначе нас ждет непрерывный зашквар в исполнении «слуг народа». Таких извращений нации не надо.