Андрій Золотарьов: «З України викачуються останні соки без огляду на те, що буде з країною і людьми»

У середу, 20 листопада, у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулася прес-конференція на тему "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурізму" та схему доведення України до банкрутства". В ній взяли участь народні депутати Андрій Деркач та Олександр Дубінський. Детальніше зміст цієї прес-конференції в студії «Доброго ранку, Країно!» обговорювали з гостем Андрієм Золотарьовим – політологом.

Чому знадобилося вкладати виведені з України мільярди доларів в облігації внутрішньої державної позики під шалені відсотки?



Это беспрецедентная ситуация. И наконец, мы видим по пресс-конференции, этот пазл гигантской мегакоррупции беспрецедентной по европейским масштабам сложился. Потому что по отдельности и о деле «Буризмы» и об ОВГЗ мы слышали, но теперь все сложилось в такую масштабную картину ограбления страны с последующим доведением ее до банкротства. Если перевести, чтобы люди понимали суть происходящего: у вас ограбили квартиру, потом та же банда, которая вас обчистила (вам же надо на что-то существовать), приходит и предлагает вам под залог вашего имущества одолжить вам ваши же деньги. Вы закладываете эту квартиру. В данном случае она уже наполовину становится ваших кредиторов, но вам дают деньги не под такой процент, который существует в других банках, а вам дают процент совершенно запредельный и собственно процент, который вы не в состоянии потянуть. Ведь экономический рост Украины 3-4% в год, а сколько мы платим в гривне по ОВГЗ? 16% в валюте. В любом украинском банке 6-8%. На рынке кредитования европейском есть еще, по сути, под нулевой процент. Избыток финансов сейчас. Поэтому этот процент является грабительским, абсолютно ничем не оправданным. И собственно эта схема логически ведет Украину к банкротству. Что мы сегодня имеем? Сегодня мы имеем, что практически 40% бюджета уйдет на обслуживание и выплату внешнего долга и в том числе по этим ОВГЗ. Ведь в чем свойства ОВГЗ? По ним государство отвечает всем своим имуществом. И тут земля, газотранспортная система, многое оставшееся, 10% госсобственности пойдет с молотка.



Тобто ці гроші повернулися в Україну тому, що їм тут створили умови отримати неймовірні, нереальні відсотки?



Это один момент. Мало того, что их вывели, дальше – мы пропустили этот момент – деньги отмываются. Поскольку если есть 20-30 миллионов, вы их можете спрятать. Но когда речь идет о сотнях миллионов и миллиардах долларов, спрятать их невозможно. Здесь нужны партнеры в той стране, которая выпускает доллары – США.



Але ж в квітні 2018 року в Україну приїздили представники ФБР і Мінюсту США, щоб знайти безпосередньо інформацію по цим грошам, які були виведені з України. Але в результаті, коли вони доїжджали до Америки, потім кінці губилися.



Поняли, что они вышли на самих себя. Простите, ну Franklin Templeton, колоссальный инвестиционный фонд – 780 млрд. долл. объем инвестиционного портфеля, ведь у нас бюджет 40 миллиардов. Коррупция есть и в США. Это мы видим и на действиях семейства Байденов, которые фактически эту коррупцию покрывали. Ведь учредители Franklin Templeton выступали в качестве одних спонсоров компании Обамы.



На прес-конференції депутати стверджували, що нашу країну ведуть до дефолту. Кому вигідний дефолт України, її банкрутство?



Я думаю, он выгоден тем, кто эту схему запустил в расчете на то, что когда страна доводится до состояния банкротства, стоимость активов колоссально падает. То, что стоило миллионы, стоит копейки. Земля, газотранспортная система, объекты энергетики, инфраструктуры, оставшиеся более-менее работающие предприятия. Все это обесценивается. Естественно, потом может быть скуплено за копейки. В этом выгода. Но, чтобы люди поняли, что это касается каждого, очень простой пример. Если Украина доводится до банкротства, бюджетные возможности государства сжимаются. Мы видим, на все про все у нас осталось после выплат по внешнему долгу и обслуживанию долга, тех сумм 40%, о которых говорил Дубинский, после расходов на оборону и на полицейский аппарат, 20 млрд. долл. бюджетных денег. Это инфраструктура, медицина, образование – живите и не в чем себе не отказывайте. Посмотрите, у нас два года тому назад, когда вводили субсидии, почти 70 миллионов выделялось на субсидии, чтобы пенсионеры, малоимущие, бюджетники могли платить по этим драконовским коммунальным тарифам. В этом бюджете уже 48 миллионов. То есть потихонечку обрезаются. За счет чего идет экономия и за счет чего изыскиваются средства, чтобы платить эти колоссальные деньги по этим процентам в результате этой аферы века? Прежде всего за счет социальной сферы. Идет планомерный демонтаж социальных обязательств.



Якщо тоді вийшли самі на себе американці, то як ми зараз можемо сподіватися, що зараз щодо кандидата в президенти Джо Байдена захочуть проводити справедливе розслідування?



Не стоит делать забег по граблям, вмешиваясь в американскую политику. Как это делала команда Порошенко, когда даже посол Украины в США Чалый открыто агитировал за Хиллари Клинтон. У американских экспертов просто волосы дыбом были от этого. Это была полнейшая глупость. Очевидно, это был прокол команды. Они были абсолютно, стопроцентно уверены, что победит Клинтон и демократы и статус-кво сохранится. Но сейчас другое. Сейчас входит в решающую фазу противостояние Трампа с демократами. Не вмешиваясь во внутреннюю американскую политическую повестку дня, в грядущие выборы, тем не менее, можно поставить вопросы. Во-первых, президент может обратиться к Трампу.



Виходить, що Україна для міжнародних фінансових інституцій виглядає як дійна корова?



Ресурсная территория. То есть когда из страны выкачиваются последние соки, все, что возможно, без оглядки на то, что будет завтра со страной, с людьми. Я уже говорил о демонтаже социальной сферы. Фактически односторонний отказ государства от социальных обязательств перед гражданами это как раз последствие этих афер и этого интернационала коррупционеров и финансовых спекулянтов.



Якщо ми говоримо про корупцію, то місцевий рівень занадто маленький, а тут йдеться про такі схеми, які накривають мільярдні потоки.



Ту в чем отличие от коррупции рядового чиновника, который 20-30 миллионов украл? Это так, детишкам на молочишко. А тут речь идет о десятках миллиардов. И эти суммы и то, как они отмыты, а потом отданы нам же в долг под безумные проценты, не встречающийся нигде, все это представляет прямую угрозу национальной безопасности. И абсолютно справедливо обращение Андрея Деркача к Владимиру Зеленскому, потому что люди в случае дефолта будут рвать президента.



