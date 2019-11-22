Референдум по рынку земли стоит ожидать в январе-феврале 2020 - Корниенко

Референдум по рынку земли стоит ожидать примерно в январе-феврале следующего года. Об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.



Отвечая на вопрос, когда может состояться референдум о рынке земли. Корниенко ответил: "Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Поэтому, примерно, январь-февраль следующего года. Тогда планируем".



Как сообщалось ранее в УНН, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что референдум относительно рынка земли быстро ожидать не стоит.

