Турция заявила о задержании топ-террориста ИГИЛ

Турция заявила о задержании одного из высокопоставленных членов террористического "Исламского государства", утверждая, что он стоит за терактами в России и Германии в 2018 году, сообщает Hurriyet Daily News.



Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал в интервью изданию, что задержанный Юсуф Худа является одним из главарей ИГИЛ, который занимался изготовлением взрывчатки, а также организатором нападений с участием террористов-смертников.



По его словам, террориста поймали в ходе недавней военной операции на северо-востоке Сирии.



"Этот экстремист стоит за атаками, которые произошли в России и Германии в 2018 году", - сказал турецкий министр.



Он добавил, что Юсуф Худа несет ответственность за 20 террористических актов. Он также вербовал и тренировал террористов-смертников, утверждает турецкий министр.



Турция называет борьбу с ИГИЛ одной из важнейших задач, объясняя необходимость трансграничных операций на территории Сирии.

