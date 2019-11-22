Бахматюка объявили в розыск

Владелец VAB Банка Олег Бахматюк объявлен в розыск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на розыскные учеты Министерства внутренних дел.



Олег Бахматюк объявлен в розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.



В розыск он был объявлен 21 ноября по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах) и ст. 209 (отмывание доходов) УК Украины.



Указано, что мера пресечения к Бахматюку не применяется.



Напомним, 13 ноября сообщили о подозрении фактическому владельцу "ВиЭйБи Банка" Олег Бахматюку и экс-главы правления финучреждения Денису Мальцеву в деле завладения 1,2 млрд грн кредита.

