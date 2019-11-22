Каждый четвертый срочник идет на службу по контракту - ВСУ

В сухопутных войсках ВСУ 1566 военнослужащих-срочников стали контрактниками, что составляет около 25% от общего числа призыва. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины Иван Арефьев.



"По итогам осеннего призыва, по состоянию на 21 ноября 2019 года, из 6300 граждан Украины, которые проходят срочную военную службу в Сухопутных Войсках Вооруженных Сил Украины 1566 подписали профессиональные контракты и стали контрактниками. Это около 25% от общего числа срочников. То есть, каждый 4-й военнослужащий срочной службы решает связать свое будущее с военной службой", - говорится в сообщении.



Силовики убеждены, что такие цифры свидетельствуют о росте престижности профессии военного среди украинской молодежи.

