Коломойскому законодательно запретят вернуть Приватбанк

Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.



Как стало известно ЭП, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство.



По словам собеседника ЭП в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.



О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.



Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.



"Текста сейчас нет", - подчеркнул источник ЭП в правительстве.



Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, что бы удостовериться что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.



"....МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.



Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря", - написал Лещенко.



По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом "общественного интереса".

