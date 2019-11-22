Мейвезер объявил о возвращении на ринг в 2020 году

Боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что вернется на ринг в 2020 году.



Мейвезер также сообщил, что возобновил работу с промоутером Дэной Уайтом.



Объявление о возвращении на ринг Мейвезер сделал на следующий день после интервью Reuters, в котором он говорил, что не намерен возобновлять карьеру, так как «бокс — очень жестокий спорт», а он думает о своем здоровье.



Флойд Мейвезер — один из самых успешных спортсменов в истории профессионального бокса. За карьеру он провел 50 поединков и во всех победил.



Последний бой Мейвезер провел против бойца ММА Конора Макгрегора в 2017 году.

