Украинцев предупредили о вспышке вируса Коксаки

Минздрав Украины в пятницу, 22 ноября, предупредил об обострении вируса Коксаки - энтеровирусного заболевания, которым чаще всего болеют дети до пяти лет. От него нет вакцин и он не требует специального лечения, поскольку является симптоматичным.



Коксаки - это группа из 30 активных вирусов, которые живут в желудочно-кишечном тракте, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Его сложно диагностировать, поскольку симптомы похожи на большинство сезонных заболеваний - кашель, боль в голове и мышцах, возможны расстройства желудка.



Однако безошибочно определить вирус Коксаки можно из-за водянистой сыпи, которая появляется во рту, между пальцами рук и на ногах.



"Она не нуждается в дополнительном уходе, только в случае воспаления нужно обратиться к врачу. Также нужно бороться с температурой, если она поднялась выше 38,5", - уточнили медики.



Чтобы избежать инфицирования, в Минздраве посоветовали мыть руки после прогулок и посещения мест скопления людей, не контактировать с больными и следить за детьми, чтобы они не тянули посторонние предметы в рот.

