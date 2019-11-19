Криклий предложит Кабмину уволить своего зама Клитину

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров подаст прошение об увольнении своего заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.



"Я как министр инфраструктуры принимаю решение: на следующий Кабмин внесу прошение относительно увольнения заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной", - сказал он в видеообращении, обнародованном пресс-службой Мининфраструктуры.



Криклий отметил, что после возвращения Клитиной из командировки провел с ней разговор, в ходе которого расценил ее поведение как не соответствующее члену команды министерства.



"Но когда я предложил по собственному желанию уйти с должности, госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией. И, собственно, весь фон, весь хайп, созданный вокруг этой ситуации, будет использовать для того, чтобы бороться за этот пост", - заявил министр.



Криклий также подчеркнул, что если у кого-либо возникли замечания к нему, необходимо обращаться в правоохранительные органы.







"Ну и, собственно, я не совсем понимаю, как можно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично предположить, увольняется по собственному желанию, а не пытается через "чатик" с господином "Джокером" стать министром", - сказал он.



Министр также подчеркнул, что европейская интеграция является одним из приоритетов Украины. "Я обращаюсь с просьбой к правоохранительным органам проверить изложенные в той переписке (переписка Клитиной и пранкера "Джокера" - ИФ), которая стала публичной, относительно коррупционных или возможных коррупционных фактов, относительно "Укрзализныци", о деятельности проектного офиса SPILNO и остальных вещей. Буду благодарен за предоставление открытой, официальной информации и готов об этом отчитаться перед гражданами", - отметил министр.



Отдельно министр обратил внимание на вопросы гендерного равенства и недопустимости оскорбления чести и достоинства человека на почве его половой принадлежности. "Сексизм, эйджизм и другие дискриминации - недопустимое явление в любых сферах жизни, и особенно в политике. Прошу прощения за тех мужчин, которым хватило силы шутить, но не хватило силы извиниться", - написал министр позже на своей странице в Facebook.



Александра Клитина назначена заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года.



Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.



Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокером". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами".