В Украине разрешили верующим фотографироваться на паспорт в головном уборе

Министерство внутренних дел Украины утвердило новые требования к фотографиям, которые необходимы для оформления биометрических документов.



Согласно приказу, отныне разрешены фотографии в головных уборах. Эта норма распространяется на представителей разных религиозных течений и конфессий, для которых ношение головного убора является обязательным.



"Съемка в головном уборе допускается, но только в том случае, когда человек носит его в повседневной жизни с учетом религиозных убеждений», - заявили в миграционной службе.



В приказе указано, что головной убор не должен изменять формы лица, скул, щек, подбородка и глаз, закрывать или перекрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.



Кроме того, разрешены фотографии в головных уборах, искусственных предметах и материалах, если на то есть медицинские показания.

